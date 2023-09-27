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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعليمات خاصة لمصطفى شلبي في مران الزمالك استعدادا لبطل جيبوتي

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
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وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه ، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص  أوسوريو على توجيه  رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجه لخدماته بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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خوان كارلوس أوسوريو مصطفى شلبى الزمالك
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