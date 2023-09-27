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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب الكلور من محطة مياه السيركو

محافظ مطروح يطمئن
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب الكلور من محطة مياه السيركو
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اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال تفقده لمستشفى مطروح العام على تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة والاطمئنان على حالة جميع مصابى حادث اختناق لتسرب غاز  من إحدى أسطوانات الكلور بمحطة رافع مياه خزانات السيركو بمدخل مدينة مرسي مطروح، والتى أدت لاختناق 36 منهم 6 أطفال تم نقلهم لمستشفى الأطفال بمطروح.

 ووجه محافظ مطروح بتوجيه كافة العناية الطبية اللازمة حتى خروج جميع الحالات، وتفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لموقع تسرب الكلور بمحطة رافع مياه السيركو للتأكد من إتمام السيطرة على التسريب والتخلص الآمن من الاسطوانة المعدومة مع جهود الحماية المدنية وشركة المياه في سرعة إزالة أسباب التسرب والإطمئنان على عدم وجود أى تسربات أخرى. 

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للتحقيق في أسباب حادث  تسرب اسطوانة الغاز. 

ومن جانبه أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، استقرار حالة جميع مصابى الاختناق عدا حالة واحدة لسيدة تم نقلها للعناية المركز لتلقي العناية الطبية اللازمة. 

وأوضح الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه فور تلقى بلاغ غرفة عمليات الشركة من محطة مياه السيركو عن تسريب غاز الكلور من إحداى الأسطوانات. 

وعلى الفور توجه فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب وتم السيطرة على الوضع، وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية لتأمين الموقع للمساهمة في أعمال السيطرة على التسريب، حيث نتج عن التسريب بعض حالات الاختناق من قاطني المساكن الملاصقة بالمحطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي الإسعافات اللازمة ولم ينتج عن التسريب أي حالات وفاة.

محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب الكلور من محطة مياه السيركو

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