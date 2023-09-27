توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب غير القادرين بـ 7 قرى في الفيوم

بمناسبة العام الدراسي الجديد نجحت جمعية الاورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، فى تنظيم معرض لتوزيع 281 شنطة وادوات مدرسية على الطلاب الأيتام وغير القادرين بقرى قلمشاه وعزبة قلمشاه وبريك والسلام والحجر والوابور بمركز اطسا، وقرية النصاريه بمركز ابشواى فى محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور رمضان ابو حامد، مدير إدارة الشئون الاجتماعيه بمركز اطسا، ومحمد سيد القللى، مديرادارة التربية والتعليم بمركز اطسا، ومديرى المدارس وقيادات جمعية الأورمان.

وقال رمضان ابو حامد، مدير إدارة الشئون الاجتماعيه بمركز أطسا، انه تنفيذاً لتعليمات حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، تم تنظيم المعرض حرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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