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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك يتضامن مع قره قوش الثكلى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، يدعو إلى الصلاة بحرارة من أجل الضحايا الذين سقطوا جراء الحريق الكبير في حفلة أحد الأعراس في قره قوش (بغديده)، ويسأل الرب يسوع أن يلطف ويتحنّن وينجّي شعبه، بشفاعة أمّنا مريم العذراء الطاهرة وجميع القديسين والشهداء.


وإنّ البطريرك  يعرب عن قربه الأبوي وتضامنه الكامل مع صاحب السيادة مار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، وجميع أبناء وبنات أبرشيته، إكليروسًا ومؤمنين، ولا سيّما أبناء وبنات قره قوش (بغديده) الحبيبة والثكلى.
يا رب استجب الصلاة والتضرّع وارحم شعبك والطف به

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أقباط أقباط الكاثوليك البطريرك
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