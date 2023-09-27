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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الزمالك يحقق الانتصار الثاني ببطولة الدوحة الدولية

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي فريق ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 70-62 ، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية التي تقام في قطر حالياً وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.


وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:20/19، 37/36، 56/47، 70/62 .
يذكر أن الزمالك فاز على الأهلي الليبي بنتيجة 72-65، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية.
من المقرر أن يلتقي الفريق، اليوم الأربعاء، فريق العربي الكويتي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية.
وتقام  البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .
ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

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كرة السلة بنادي الزمالك ميرالكو بواتس الفلبيني أيمن مصطفى بطولة الدوحه الدولية
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