سلة الزمالك يحقق الانتصار الثاني ببطولة الدوحة الدولية

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي فريق ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 70-62 ، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية التي تقام في قطر حالياً وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.



وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:20/19، 37/36، 56/47، 70/62 .

يذكر أن الزمالك فاز على الأهلي الليبي بنتيجة 72-65، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية.

من المقرر أن يلتقي الفريق، اليوم الأربعاء، فريق العربي الكويتي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.