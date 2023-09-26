النائب العام يستقبل رئيس قضايا الدولة.. صور

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي النائب العام لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتوليه منصب النائب العام.

داعياً الله عز وجل له بالتوفيق والسداد في قيادة النيابة العامة لأداء دورها الهام في حماية المجتمع السابقة واللاحقة على وقوع الجرائم.

كما تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك في تذليل أية معوقات في مجال العمل في الدعاوى الجنائية وطرق الطعن في الأحكام الجنائية بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وبما يعود بالنفع على الصالح العام.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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