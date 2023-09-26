الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري.

وجاء قرار الجهاز الفني للإسماعيلي، أن يكون المعسكر قبل المباراة بـ48 ساعة، من أجل مزيد من التركيز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، خاصة بعد الهزيمة خلال اللقاء الماضي، أمام فريق زد، بهدف دون رد.

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، إنه لا بديل عن تحقيق الانتصار في مواجهة الاتحاد السكندري.

وأكد «حمد» أن جميع اللاعبين في حالة تركيز تامة، استعدادا لهذه المباراة المهمة والمرتقبة، ولحجز مقعد أساسي بالتشكيل الأساسي للفريق.

ووجه مدرب الإسماعيلي، رسالة شكر وتقدير لجماهير النادي الإسماعيلي، على الدعم والمساندة المستمرة.