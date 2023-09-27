حلاوة زمان عروسة حصان.. «أيقونات» المولد النبوي في حياة المصريين.. ومواطنون: نشتري حلوى المولد من المجمعات الاستهلاكية هربًا من التكاليف الزائدة

شهدت حلوى المولد هذا العام ارتفاعًا حادًا في أسعارها يصل إلى 70 % من سعرها مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع مسئولون وبائعون الارتفاع للمواد الخام، مما جعل وزارة التموين تواجه الارتفاع بطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

عادة سنوية

أجرب «البوابة» لقاءات مع عدد من المواطنين الذين أكدوا حرصهم على شراء حلوى المولد، واتجاههم للشراء من شوادر البيع أو أماكن البيع بالعتبة وباب البحر، أو المجمعات الاستهلاكية؛ هربًا من التكاليف الزائدة وبحثًا عن جودة مرتفعة وسعر أقل من المحلات الشهيرة.

«أماني المغربي» تقول إنها اعتادت شراء حلوى المولد من محلات شهيرة، إلا أنها تفاجأت بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فاتجهت للشراء من أماكن أخرى، وأضافت أن هناك جودة معينة للحلوى من الضروري الحفاظ عليها، حيث اعتادت شراء السمسمية والحمصية والفولية بكميات كبيرة، ولكن نظرًا لارتفاع الأسعار فاكتفت بالقليل منها.

وقالت «منى أبانوب»: إن شراء حلوى المولد أصبح عادة وتراثا نحافظ عليه، والتقطت والدتها «نادية يوسف» طرف الحديث قائلة: إنها حريصة على شراء حلوى المولد ومشاركة المسلمين احتفالاتهم في المناسبات المختلفة كل عام، وأنها تقوم بشراء الفولية والسمسمية والملبن الأحمر والأبيض كل عام، إلا أنها لاحظت هذا العام انخفاض الجودة وارتفاع الأسعار، مما جعلها تتجه إلى الشراء من باب البحر.

المولد النبوي - جريدة البوابة

التجار وارتفاع الأسعار

رغم شكاوى التجار من الإقبال الضعيف، إلا أن هناك تكدسا شهدته «البوابة» من المواطنين لشراء الحلوى في شوارع العتبة وباب البحر ومنافذ التموين المختلفة.

وكشف نادر إبراهيم، بائع محل حلوى المولد، أن المحلات تستعد لطرح حلوى المولد قبل موعد الاحتفال بشهر على الأقل حتى يتسنى للمواطنين شراؤها.

وأضاف لــ«البوابة» أن السوق تشهد ارتفاعا نسبيا في أسعار الحلوى بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف التصنيع وصل إلى ٩٠٪ عن العام الماضي؛ مما أثر على عملية إقبال المواطنين، خاصةً مع تزامن الموسم مع دخول المدارس ومصاريف التعليم.

وأوضح أن أسعار حلوى المولد في التشكيلة اللوكس كان يبلغ ٥٠ جنيها العام الماضي، بينما يبدأ من ١٢٠ جنيهًا ويصل إلى ٢٠٠ جنيهًا في هذا العام.

وفي نفس الاتجاه، قالت الحاجة سومة، صاحبة محل لبيع الحلويات، في منطقة العتبة وباب البحر بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في أسعار تكاليف التصنيع هذا العام أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وأضافت أن تكلفة كيلو من حلوى المولد تصل إلى ١٢٠ جنيهًا للمنتج، رغم ذلك يبدأ سعر الكيلو بالمحل من ٨٠ جنيهًا للأصناف العادية، مشيرة إلى أن أصناف مثل السمسمية والحمصية والفولية هي أكثر الأصناف طلبًا من المصريين وهي مكلفة ويبدأ سعرها من ٩٠ جنيها للكيلو.

وحول اختلاف الأسعار من صنف لأخر، أوضحت "سومة" أن هناك تشكيلات مختلفة من حلوى المولد تبدأ بالشعبي وأسعارها من ٥٠ إلى ٦٠ جنيهًا، وتبدأ أسعار التشكيلة اللوكس من ٨٠ جنيها إلى ١٢٠ جنيهًا، والأخيرة تباع في محلات شهيرة بوسط البلد بأكثر من ٢٥٠ جنيهًا.

وأوضح عمر مشمش صاحب محل حلويات، أن أسعار الحلوى تتراوح من ٨٠ إلى ١٠٠ جنيه في المتوسط، والقطع الفردية للحلوى القرص تبدأ من ٢٠ جنيهًا، وتبدأ أسعار البسيمة والملبن بــ٨٠ جنيها للملبن السادة والأحمر وبالفول السوداني، وتصل إلى ٢٢٠ جنيها للملبن الحبل (ملبن بعين الجمل). وأضاف أن الشكلمة تبدأ بــ١٠٠ جنيه للكيلو، والسمسمية والفولية والحمصية تبدأ بـ٩٠ جنيهًا.

تكاليف الخامات سبب الغلاء

أوضح أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار حلوى المولد جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكر بزيادة جنونية، حيث وصل إلى ٣٥ جنيهًا.. وأضاف لــ«البوابة» أن حلوى المولد تعتمد بشكل أساسي في التصنيع على السكر، وقليل من الزيوت، وفي هذه الفترة لا يوجد إنتاج جديد للسكر بشكل كافٍ؛ نظرًا لأن توريد موسم القصب سيتم في الأيام القادمة ولن يسعف المصانع انتاج السكر مع موسم المولد النبوي، علاوة على أن توريد البنجر يتم أيضًا في وقت لاحق في الشتاء.

وأشار عضو الغرفة التجارية أن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار بين المصانع الكبرى ذات "البراندات التجارية" والمصانع الأصغر، ويأتي ذلك اعتمادًا على الجودة عكس المصانع الشعبية.

وفي نفس السياق، قال عمرو أحمد حامد، عضو الغرف التجارية بمحافظة القاهرة لــ«البوابة»، إن «حلوى المولد» سلعة اختيارية تعتمد على العرض والطلب، ويتم عرضها خلال موسم مولد النبوي، بالتالي يعد ارتفاع أسعارها موسمًا يعتمد على عملية الشراء.. وأضاف عضو الغرفة التجارية، أن حلوى المولد لا تندرج تحت التسعير الإجباري، ويرجع قيمة التسعير إلى اتحاد المنتجين وأصحاب المصانع، وعلى المسئولين بوزارة التموين متابعة أسعارها في الأسواق.

٢٥% تخفيضات في منافذ التموين

من جهتها، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيضات بنسبة ٢٥٪ على حلوى المولد، في منافذها المختلفة في أكثر من ١٣٠٠ فرع للمجمعات الاستهلاكية، تخفيفًا على المواطنين، كما سيتم عمل تخفيضات كبيرة للمجموعات والمؤسسات في حالة شراء كميات كبيرة من الحلوى. وتطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية عبوات مختلفة الأحجام من حلوى المولد تبدأ من ٨٥ جنيهًا لسعر الكيلو حسب أصناف الحلويات بها.

وقال د. أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة، إن وزارة التموين حاضرة بقوة في توفير السلع للمواطنين في كل المناسبات وبتخفيضات مناسبة، وأكد أن الحلوى متوفرة بشكل كبير ويتم إمداد المجمعات بكميات أخرى في حالة نفاذها، مشيرًا إلى أن وزير التموين وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح حلوى المولد بأسعار تبدأ من ٨٥ جنيها للكيلو وتصل إلى ٢٠٠ جنيه حسب ما تحتويه العبوات من أصناف مختلفة.

وفي نفس الإطار، قال أحمد بسيوني، مدير إحدى فروع المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة، إن علب حلوى المولد بالمجمعات بأحجام مختلفة، وتبدأ سعر العلبة بـ٨٥ جنيها لوزن كيلو جرام، و٢٠٠ جنيه للعلبة وزن ٢ كيلو، و٣٥٠ جنيها للعلبة ٣ كيلو، مشيرًا إلى أن وزارة التموين حرصت هذا العام على أن تحتوى العلب على «أصناف مميزة فواخر».

وقال عادل رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إن الشركة طرحت حلوى المولد في ٣٥٠ منفذ للشركة في القاهرة والجيزة، ومعرض أهلًا مدارس في ثلاث مناطق، بأرض المعارض وإمبابة وفيصل، بخصومات كبيرة طبقًا لتوجيهات وزير التموين.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على توريد الحلوى بجودة عالية، ومنافسة لسعر السوق، حيث يبلغ سعر الحلوى ١٨٠ جنيها على الأقل بينما تتيحها وزارة التموين بنصف سعرها، ويبلغ سعر علبة حلوى وزن كيلو تحمل ٣٩ قطعة من الأصناف المختلفة الفاخرة تكفي أسرة متوسطة العدد، وبتكلفة ١٠٠ جنيهًا للعلبة.

عروسة المولد

عن طريقة عمل «عروسة المولد» وأوضح «أحمد جمال» بائع حلوى «العروسة والحصان والجمل»، لــ «البوابة»، أن خامة التصنيع للعروسة السكر لم تختلف منذ القدم وربما يضاف إليها سكر الجلوكوز بدلًا من السكر لتوفير التكاليف، وأكد أن القوالب السليكون لا يمكن استخدامها في عملية التصنيع ولابد من الاعتماد على القوالب الخشبية التي تستخدمها بعض المصانع يدويًا حتى الآن.

وأشار «جمال» أن هناك طلب كبير على العروسة الحلاوة خاصةً في الأرياف ويتم تقديمها للأطفال للعب بيها وأكلها، حتى إنهم قد يستخدمونها بعد الاحتفال بالمولد في تصنيع أي حلويات يدخل بها السكر أو السكر الجلوكوز، مثل الأرز باللبن والمهلبية.

وقال الحاج محمود فتحي إن هناك أشكال حالية معاصرة لعروسة المولد اختلفت عن ذي قبل، حيث اعتمد المصريين على العروسة الدمية في «المولد النبوي» للتهادي خاصة بين المخطوبين، مشيرًا إلى أن سعرها يعتبر في متناول الجميع، حيث يبلغ ١٢٥ جنيهًا. ولفت إلى أن العرائس الجديدة تحتوى على ثرايا للنور، وتختلف فساتينها ما بين فستان الفرح الأبيض أو الفساتين الملونة.

وقال «حمادة» بائع العرائس وحصان المولد في شارع «باب البحر» بالعتبة، أن هناك أشكالا مختلفة تُطرح كل مولد، سواء حصان أو عروسة أو جمل، وتقبل الفتيات والشباب على شرائها، ولفت إلى وجود أشكال جديدة تعبيرًا عن المولد النبوي مثل «الجمل»، وهو شكل مجسم للجمل المعروف ويُصنع من الجلد أو القماش، بينما يصنع الحصان من القطيفة ويكسوه بعض الفرو والجلد، كما يوجد مجسم آخر باسم «عنتر وعبلة» عبارة عن حصان تمتطيه عروسة.