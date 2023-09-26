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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة يد الأهلي «رجال وسيدات» تغادر إلى الكونغو استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

بعثة الفريق الأول
بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة متجهة إلى الكونغو برازافيل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل. 

يترأس البعثة الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

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كرة اليد رجال سيدات الأهلى بطولة إفريقيا للأندية خالد العوضي
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