خاص.. سيد عبد الحفيظ يرفض عرضًا للظهور الإعلامي للحديث عن مشكلاته مع الأهلي

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، عرضًا مغريًا للظهور على أحد الفضائيات للحديث عن مشواره مع الأهلي وكشف أسباب رحيله عن منصبه الذي ما زال غامضًا ولم يفصح عن أسبابه أى مسؤول في نادي الأهلي، رغم أن سيد عبد الحفيظ نجح بشهادة الأغلبية داخل مجلس إدارة الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب وما زال أسباب رحيله غامضة.

مدير الكرة السابق رفض بشدة فكرة الظهور للحديث عن المرحلة السابقة أو الهجوم على مجلس إدارة الأهلي رغم أن العرض المالي مغري.

جدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ رفض أيضا قبول بعض العروض لأندية مصرية للعمل كمدير للكرة وفضل الحصول على أكبر قسط من الراحة بعد فترة عمل طويلة تعرض خلالها للعديد من الضغوط وكان دائما في مواجهة أى أزمات يتعرض لها فريقه.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ يدرس بقوة الترشح على أحد المناصب المهمة داخل مجلس إدارة نادي الأهلي خلال الانتخابات المقبلة.