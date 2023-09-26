الرئيس السيسي يزور الإسماعيلية اليوم

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، محافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية، فضلا عن حضور مؤتمر بإستاد هيئة قناة السويس.

وفي السياق تعد مدينة الإسماعيلية الجديدة من أهم المدن التي تم إنشاؤها حديثا، حيث شيدت لتكون مجتمعا عمرانيا جديدا على أعلى مستوى لأهل محافظة الإسماعيلية، حيث تم بناء 52 ألف وحدة سكنية بمستويات ومساحات متنوعة بالمدينة.

كما تعد من المدن الجديدة التي تم إنشاؤها بغرض إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بأُسس حديثة ذلك عن طريق استغلال المساحات ذات القيمة الاستراتيجية والجغرافية العالية.

بدأت عام 2016 مع وضع حجر الأساس بها في يونيو من ذات العام هذا واستغرق تنفيذها حوالي 3 سنوات، حيث اُفتتحت في مايو عام 2019.

كما تقع المدينة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس الجديدة تحديدا الكيلو 72 بجنوب الطريق الأوسط، وتبعد حوالي 500 متر عن قناة السويس.

تم إنشاء المدينة على مساحة 2828 فدانا ويصل طول واجهة المدينة إلى 11 كم على الشاطئ الشرقي لقناة السويستم استغلال 20% فقط من مساحة المدينة لبناء الوحدات السكنية، كما تم تقسيم غالبية مساحة المشروع التي تقدر بـ 80% بين المساحات الخضراء والمنشآت الخاصة بالمرافق والخدمات كما تصل القدرة الاستيعابية للمدينة إلى 250 ألف شخص كما تم استخدام الطاقة الشمسية بجانب التيار الكهربائي لتكون بذلك أول مدينة من الجيل الثالث تستطيع استخدام الطاقة الشمسية كطاقة أساسية، فضلا عن تصميم المنشآت بالمدينة كي تصبح مهيأة وممهدة لذوي الهمم كما تم تنفيذ أنفاق قناة السويس التي تجعل حركة التنقل من وإلى مدينة الإسماعيلية الجديدة أسرع.