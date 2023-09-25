الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يلتقي ولي العهد العُماني خلال زيارة رسمية إلى مسقط

التقى الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع ولي العهد العماني الأمير ذي يزن بن هيثم آل سعيد، خلال زيارة رسمية إلى مسقط اليوم الاثنين.

وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي في بيان -بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية- بأن الطرفين "تبادلا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتحديات والتهديدات العالمية، وتم توجيه اهتمام خاص لقضايا الشرق الأوسط".

وأشار مجلس الأمن الروسي إلى أن باتروشيف عقد أيضا خلال زيارته مناقشة مفصلة حول آفاق العلاقة الروسية العمانية والتعاون في مجال أمن المعلومات، فضلا عن التفاعل بين وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة والاستخبارات المالية، كما تمت مناقشة تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية.

ونوه مجلس الأمن الروسي عن أن الجانب الروسي كان يمثله أيضًا مسؤولون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وضباط جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز المخابرات الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الرقابة المالية الروسية.

وأضاف مجلس الأمن الروسي أن باتروشيف أيضا "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الروسي العماني في المجالات الأخرى" مع وزير المكتب السلطاني العماني سلطان النعماني في محادثات منفصلة، كما التقى بالأمين العام لمجلس الأمن الوطني العماني إدريس الكندي.

وعقب المباحثات تم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس الأمن الروسي وأمانة مجلس الأمن الوطني العماني.