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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد الباسوسي يكرم رئيس شرف مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
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توجه الكاتب محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالشكر لكل من ساهم في نجاح الدورة الأولى من المهرجان خلال حفل الختام المقام الآن بمرسى اليخوت، وقال الباسوسي خلال كلمته: احب الخروج عن المألوف دائما لذلك لأول مرة سوف نكرم رئيس شرف المهرجان، الخبير السياحي حسام الشاعر، لما قدمة من تسهيلات كبيرة للمهرجان. 


وأضاف الباسوسي: هذا الرجل كان يفكر بالأمس في الدورة الجديدة من المهرجان، وقام بعدد من الاتصالات بوكالات اجنبية، للأهتمام بالمهرجان، وكذلك طلب زيادة عدد الحضور خلال الدورات القادمة، كما طالب الباسوسي من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة بتقديم درع المهرجان. 


تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

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محمد الباسوسي مهرجان الغردقة لسينما الشباب
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