الرقابة النووية والإشعاعية تشهد تخريج 500 طالب أفريقي

شاركت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم الإثنين في الاحتفالية الحادية عشر لتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر القائم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومكتبة الإسكندرية، وتنفيذًا لخطة الهيئة في التواصل مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقد شارك في الاحتفال خمسمائة طالب أفريقي وأسرهم من دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر، وبحضور السيد محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة بالهيئة، ألقت الدكتورة ماهيتاب المناوي كلمة تحفيزية للخريجين نيابة عن الهيئة في الجلسة الافتتاحية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس ادارة العلاقات العامة والتواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية حرص مصر الدائم على مد جسور التعاون مع أشقائها الأفارقة وتقديم كل الدعم اللازم من خلال مؤسساتها المختلفة في شتى المجالات.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج رابطة شباب الصفوة الافارقة تنظمه مكتبة الأسكندرية منذ عام ٢٠١١ للطلاب الأفارقة بالقاهرة والإسكندرية والدارسين بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وطنطا، بهدف بناء قدرات الشباب وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.