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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جدو: اللعب عصرًا أثر على أداء بيراميدز والبنك الأهلي

جدو
جدو
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عبر محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري على حساب البنك الأهلي، مشيرا إلى أنه كان من الضروري تحقيق الفوز خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام الزمالك، مشيرا إلى أن اللعب عصرا أثر كثيرا على أداء لاعبي الفريقين، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأداء أفضل واستغل الفريق فرصة من الفرص التي أتيحت له ونجح في حصد الثلاث نقاط والفوز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية.

شدد على أن بيراميدز كان يستحق الفوز على الزمالك بعدما أضاع العديد من الفرص، والجهاز الفني يعالج مشكلة إضاعة الفرص في التدريبات الأخيرة، والمرحلة المقبلة ومع توالي اللقاءات سيظهر الفريق بشكل أفضل والمستوى في تطور مستمر.

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