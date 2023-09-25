التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول انطلاق الانتخابات الرئاسية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم الإثنين، في السابعة مساءً حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

ويناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.

يدير الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار .

