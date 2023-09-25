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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

وتعادل الزمالك في مباراة الجولة الأولي أمام بيراميدز بنتيجة 2-2 ويأمل في الفوز على المقاولون لحصد أول ثلاث نقاط بالدوري.

 

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