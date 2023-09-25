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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. تزاحم المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بالزاوية الحمراء و15 مايو لعمل توكيلات مرشحي الانتخابات الرئاسية

مواطن يحمل صورة الرئيس
مواطن يحمل صورة الرئيس السيسي
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تزاحم مئات المواطنين امام مكاتب الشهر العقاري بالزاوية الحمراء و15 مايو أثناء عمل التوكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية.

وحمل غالبية المواطنين صور للرئيس السيسى .
وبدأ آلاف المواطنين في القاهرة، التوافد  علي مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعد الدولة خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة .

وسيعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

 

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15 محافظة الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيس الزاوية الحمراء
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