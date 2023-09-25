أسباب توقع الأطباء لوباء إكس.. فيديو

علق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، على توقعات رئيسة فريق عمل اللقاحات ببريطانيا عن وباء x، قائلا: "التوقعات منها ما هو حقيقي وتوقعات لها أهداف سياسية واقتصادية، ونحن كأطباء نتعامل مع التوقعات الحقيقية، ولا يمكن تحديد خطورة وباء x".

وقال "فؤاد" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "اليوم نتكلم عن نهاية وباء كورونا منذ عدة أشهر لكن الفيروس مستمر في الانتشار"، موضحًا: "وصلنا أكثر من 600 متحور لأوميكرون، وفي الفترة الأخيرة نتحدث عن متحورين بشكل كبير، وهما إيريس وإيبولا".

وتابع: "بالنسبة للتوقعات الطبية فإن هناك مشكلة المناخ ومشكلة الجليد والثلج ودرجات الحرارة، فهناك كثير من الفيروسات محبوسة في الجليد، ولكن درجات الحرارة ارتفاعات وتم اكتشاف أكثر من 25 عائلة من الفيروسات محبوسة في الجليد يمكنها إصابة الإنسان، ولكن لا يمكن توقع قدرتها على التسبب في إحداث وباء من عدمها".