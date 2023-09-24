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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يستعد لموقعة الإسماعيلي بودية الحمام

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يستعد لموقعة الإسماعيلي في الدوري
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على خوض تجربة ودية أمام نظيره الحمام، أحد فرق الدرجة الثانية بمجموعة بحري، غداً الإثنين على ملعب النادي بمقر فرع سموحة في إطار استعدادات لقاء الإسماعيلي المرتقب في الدوري الممتاز.

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة الإسماعيلي ، المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويسعى العشرى لتجهيز جميع اللاعبين والوقوف على المستوى البدنى والفنى وتجهيزهم للقاء، ومن المنتظر ان يشارك جميع اللاعبين فى اللقاء.
وانتظم جميع اللاعبين فى التدريب الصباحى والفريق كامل العدد استعدادا لمواجهة الإسماعيلى.  

ويعيش اللاعبون حالة معنوية مرتفعة عقب الفوز الأول وهناك إصرار على تحقيق الفوز على الإسماعيلى لإسعاد جماهير سيد البلد.

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الاتحاد السكندري الإسماعيلي الدوري الممتاز الحمام الجولة الثانية
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