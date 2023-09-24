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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة آليات التحول الرقمي

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعا، لمناقشة آليات التحول الرقمى بمحافظة سوهاج، بحضور عصام الحناوى مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وحاتم عبد العزيز  مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعدد من العاملين بمركز المعلومات، وأعضاء البوابة الإلكترونية، ووحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة .  

نقل القاضي تحيات محافظ سوهاج لجميع الحضور، مشددا على أهمية التحول الرقمي كإتجاه من اتجاهات الدولة وهدف من أهداف خطة 2030م، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين على استخدامات الحاسب الآلي، وتعريفهم بالأطر الحاكمة للتحول الرقمي .

ووجه " القاضي " بأهمية العمل المستمر للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وتخزين جميع البيانات بكل القطاعات، واستخراجها لمعاونة متخذ القرار، وطالبى الخدمة المعلوماتية من الحاسب الآلى مباشرة، وصولا إلى صفر استخدام أوراق في العمل الحكومي.

من جانبه تحدث مدير مديرية التنظيم والإدارة عن الأطر القانونية والتنظيمية لوحدة التحول الرقمي المقرر إنشائها بالمحافظة.

 وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام أهمية التدريب المناسب لجميع العاملين، وخاصة العاملين في مجال المعلومات .

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