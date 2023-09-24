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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس اتحاد الكاراتيه يحفز لاعبى المنتخب قبل مشاركتهم في بطولة العالم بالمجر

الدهراوي يجتمع بلاعبي
الدهراوي يجتمع بلاعبي منتخب الكاراتيه
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عقد  محمد الدهراوي رئيس  الاتحاد المصرى للكاراتيه  إجتماعاً  هاماً  مع لاعبي المنتخب الوطنى بمقر الاتحاد   وحرص الدهراوي على الاستماع لمطالب لاعبى المنتخب الوطنى للكوميتيه رجال ومناقشتهم في العديد من المفات الخاصة  قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً للمرحلة المقبلة.

وحضر الإجتماع سامح الشبراوي  عضو مجلس الإدارة  وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربى.

ويستعد منتخب الكاراتيه  للمشاركة فى بطولة العالم للكبار التى ستقام  بالمجر نهاية شهر أكتوبر القادم .

وقام محمد الدهراوى خلال اجتماعه الهام  بحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف لمصر  وتحقيق افضل نتائج واستكمل مسيرة الانجارات للعبة المصرية .

وأكد  الدهراوي ثقة العاليه فى ابطال المنتخب المصرى وادائهم المتميز وقدرتهم على حصد العديد من الميداليات المختلفة .

وتعهد رئيس اتحاد الكاراتيه بكافة الدعم للاعبي المنتخب من أجل مواصلة الانتصارات والفوز بالعديد من الميداليات خلال بطولة العالم المقبلة للكبار بالمجر.

ووجه رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدعم الاول للرياضة المصرية وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكبير لكافة الالعاب ومنها الكاراتيه.

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الاتحاد المصري للكاراتيه الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى محمد الدهراوي كوميتيه رجال
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