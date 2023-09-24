المصري البورسعيدي يجدد الثقة في علي ماهر قبل مواجهة فاركو

ناقش مجلس إدارة المصري في اجتماعه الذي عقد ببورسعيد برئاسة كامل أبو علي أسباب الهزيمة الثقيلة للفريق الأول أمام الأهلي، وعدم ظهور الصفقات الجديدة بالمستوى المأمول في أول ظهور رسمي لهم، وكيفية تخطى المحنة المبكرة للفريق بالدوري حفاظًا على آمال الفريق بالمرحلة المقبلة.

وقرر المجلس تجديد الثقة بالمدير الفني علي ماهر وإزالة التداعيات النفسية السيئة للهزيمة المفاجئة على أن يلتقى المجلس باللاعبين وجهازهم الفني بمعسكر برج العرب قبل لقاء فاركو الخميس المقبل بالجولة الثانية للدوري لتحفيزهم على اقتناص أول فوز بالمسابقة.