محمد صبحي ينشر فيديو تفاعل كبير للجمهور مع عرضه المسرحى

نشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له من عرض مسرحية "عيله اتعمل لها بلوك"، فى مشهد تفاعل من الجماهير مع العرض.

https://www.instagram.com/reel/CxjMRl1MUow/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق على الفيديو "قمة سعادتى كفنان هو أن تغمرنى صيحات إعجاب الجمهور بإحترام العرض المسرحى عيله اتعمل لها بلوك"، وظهر من خلال الفيديو وهو يقف وفريق العمل يتلقوا التحيه الحاره من الجمهور الذى حضر العرض.

يعرض حالياً محمد صبحى مسرحية "عيله اتعملها بلوك"، بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، منه طارق، داليا حسن.

يذكر أن الفنان محمد صبحى قدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحه أبرزها "الهمجى" ، "تخاريف" ، "لعبة الست" ، "سكة السلامة ٢٠٠٠" ، "وجهة نظر" ، "كارمن" ، "عائلة ونيس" ، "ماما أمريكا" .