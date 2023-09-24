بالصور .. انطلاق حفل ختام الملتقى الثاني عشر لشباب أهل مصر

انطلق منذ قليل حفل ختام الملتقى الثاني عشر لشباب الملتقى الثاني عشر لمشروع أهل مصر للمحافظات الحدودية وذلك بحضور عبد العال البدري سكرتير عام المساعد لمحافظ شمال سيناء نيابة عن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك على مسرح قصر ثقافة العريش.

ويأتي حفل الختام بحضور عبد العال البدري سكرتير عام المساعد لمحافظ شمال سيناء نيابة عن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري المشرف التفيذي على المشروع وأحمد السيد مشرف عام المشروع. والدكتورة هالة الطلحاتي استاذ الإعلام ، وأشرف المشرحانس مدير قصر ثقافة العريش ، ومجموعة كبيرة من القيادات الثقافية باىعريش .

و تضمنت حفل الختام عرض لبعض الافلام التسجيلية فيلم عن حلايب وشلاتين وفيلم توثيقي لأيام الملتقى ولقاءات مع مسؤولي الروش الفنية والحرفية ، وتوثيق للزيارات التي قام بها شباب الملتقى لمعالم مدينة العريش واعقب الأقلام التسجيلية عروض للفنون الشعبية لشباب الملتقى تحت إشراف الفنانة سمر اقصاص ، وعرض مسرحي لعرض مواهب شباب الملتقى تحت إشراف الكاتب والمخرج شاذلي فرح.

واعقب الفقرات الفنية كلمات المسؤولين عن المشروع ومنهم الدكتورة حنان موسي وأحمد السيد وأحمد يسري وسكرتير عام المحافظ المساعد عبد العال البدري .

واعقب الحقل تكريم لمدربي الورش الفنية والمحاضرين حيث تم تكريم الدكتورة هالة الطلحاتي استاذ الإعلام وزميلة كلية الدفاع والدكتور ماجد حماد والدكتور محمد محمد غالب وجلال عبد الخالق، ورانيا المهدي، والمخرج شاذلي فرح ، والفنانة سمر القصاص ، ومصطفى اسماعيل، وحورية عصمت، وسناء فاروق، ودكتور عماد محمد فؤاد، كما تم تكريم مساعدي المدربين في الورش الفنية

ويأتي اللقاء بحضور أكثر من 120شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، وأحمد يسري المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر وأحمد السيد مدير المشروع والدكتورة هالة الطلحاتي استاذ الإعلام وزميلة كلية الدفاع الوطني. ويتضمن حفل الختام افتتاح معرض المنتجات الحرفية والتراثية نتاج الورش الفنية التي صاحبت فعاليات الملتقى، ومنها ورشة صناعة الجلود وورشة الاكسسوارات وورشة الديكوباج والطرق على النحاس والحرق على الصدف، وورشة الخيامية، وقشرة الخشب، وورشة الرسوم المتحركة.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي لشباب المحافظات الحدودية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، و يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.