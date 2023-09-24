ناجى الشهابي: توصيات الحوار الوطنى تمنح فرصا متساوية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية التوصية التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنها كانت مطلبا لحزب الجيل فى جلسات المحور السياسى أثناء مناقشة النظام الانتخابى.

وقال «الشهابي»، فى بيان صحفى له اليوم الأحد، إن تنفيذها سيحقق عدم التمييز بين المرشحين فى أهم انتخابات مصرية، والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والذى يتولى بمجرد انتخابه رئاسة السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت رئاسة الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويتولى صاحبها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بلافتا إلى أن هذه التوصية سيتم تنفيذها وسترى النور.

وتابع أن المؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أجاب عن الاستفسارات والتساؤلات التى طرحتها بعض أحزاب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية، خاصة بإعلانها أنها ستكون على الحياد وعلى مسافات واحدة من كل المرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن هذا المؤتمر كان له تأثير كبير فى إعلان عدد كبير من الأحزاب عن اعتزامها خوض غمار الانتخابات المقبلة.

وأعرب الشهابي عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أكثر من مرشح بحيث يتوافر فيها المنافسة الانتخابية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشددا على أنها ستكون انتخابات جادة تعلن عن مرحلة جديدة للدولة المصرية أطلق عليها الرئيس السيسى الجمهورية الجديدة.