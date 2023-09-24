البورصة تربح أكثر من 11 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 11.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والاجانب، ليسجل في الختام نحو 1.368 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 20,213.7 نقطة، ، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 5,680.91 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.7% ليغلق عند 24,389.74 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 8,461.05 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 3,264.95 نقطة.

بينما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3,827.86 نقطة

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 53.1 مليون جنيه، و 11 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 64.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 516.2 مليون سهم من خلال 78.2 ألف صفقة منفذة.