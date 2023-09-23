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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء الإسماعيلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء الإسماعيلي
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 أعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة ،محمد مصيلحى ،عن دعم و مساندة جماهير الثغر العظيمة ، وأصدر توجيهاته لتنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لمساندة فريقها  ومشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري والإسماعيلى.

تقام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي ،الخميس المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وأوضحت إدارة نادي الاتحاد السكندري ،ان الرحلة لحاملى  بطاقة المشجع "Fan  ID "  وتذكرة المباراة ، وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة  الثانية عشر ظهراً حتى الساعة  الواحدة.

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جماهير الاتحاد السكندري استاد الإسماعيلية مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري الجولة الثانية الدوري الممتاز
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