الديربي الإسباني.. عودة فينيسيوس و4 غيابات في صفوف ريال مدريد أمام أتلتيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة لاعبيه الرسمية التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويقام الديربي الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وأردا جولر وداني كارفاخال للإصابة فين حين عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه، كما تم استدعاء لاعب الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام، الذي عاد إلى التدريبات الجماعية اليوم السبت، بعدما غاب عن الجلسة التدريبية أمس الجمعة.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - كانيزاريس.

خط الدفاع: ألابأ - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.

ويتواجد ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، حيث حقق خمس انتصارات متتالية ولم يخسر في أي مباراة حتى الآن، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

