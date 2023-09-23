بقوة 4.6 درجة.. زلزال جديد يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة علي مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا، اليوم السبت

وبحسب المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا، فقد تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون بالولاية عند الساعة 11.22 بالتوقيت المحلي ووقع مركزه على عمق نحو 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

كانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا.

وبعد تلك الكارثة تشهد مناطق جنوب شرق تركيا بين حين وآخر هزات أرضية أقل قوة.