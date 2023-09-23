ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فرنسا تختار "The Taste of Things" لتمثيلها في سباق الأوسكار

The Taste of Things
The Taste of Things
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختار المركز الوطني للسينما في فرنسا، فيلم الدراما “The Taste of Things" للمخرج تران آنه هونج، لتمثيلها بالقائمة الطويلة لفئة أفضل فيلم دولي لجوائز الأوسكار عام 2024.

ونال الفيلم ترشيحه على حساب مجموعة من الأفلام من بينها: “Anatomy of a Fall” إخراج جوستين تريت الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي هذا العام، وفيلم "The Animal Kingdom" لتوماس كايلي، بالإضافة إلى “On the Wandering Paths” إخراج دينيس إمبرت، و"Sons of Ramses" إخراج كليمان كوجيتور.

يحكي الفيلم قصة الطاهي الشهير دودين بوفان، ومساعدته أوجيني التي كانت تعمل لديه على مدار العشرين عامًا الماضية، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصد جائزة أفضل مخرج.

ads
The Taste of Things الأوسكار فرنسا
ads