فرنسا تختار "The Taste of Things" لتمثيلها في سباق الأوسكار

اختار المركز الوطني للسينما في فرنسا، فيلم الدراما “The Taste of Things" للمخرج تران آنه هونج، لتمثيلها بالقائمة الطويلة لفئة أفضل فيلم دولي لجوائز الأوسكار عام 2024.

ونال الفيلم ترشيحه على حساب مجموعة من الأفلام من بينها: “Anatomy of a Fall” إخراج جوستين تريت الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي هذا العام، وفيلم "The Animal Kingdom" لتوماس كايلي، بالإضافة إلى “On the Wandering Paths” إخراج دينيس إمبرت، و"Sons of Ramses" إخراج كليمان كوجيتور.

يحكي الفيلم قصة الطاهي الشهير دودين بوفان، ومساعدته أوجيني التي كانت تعمل لديه على مدار العشرين عامًا الماضية، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصد جائزة أفضل مخرج.