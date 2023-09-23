ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشباب السعودي يهدد استمرار كولر مع الأهلي

كولر
كولر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هدد نادي الشباب السعودي استمرار السويسري مارسيل كولر في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في الفترة المقبلة، بعدما تواصل مسئولو النادي السعودي مع دينو لامبرتي، وكيل أعمال كولر لمعرفة موقف المدرب السويسري من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ودخل كولر دائرة اهتمام نادي الشباب السعودي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، وتم التواصل مع وكيل كولر قبل السوبر الإفريقي الذي أقيم في الطائف بالسعودية بين الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وحتى الآن لم يرد وكيل كولر أو المدرب نفسه على العرض، الذي وصل إليه، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل ضغط كبير من إدارة الشباب على المدير الفني السويسري. 

ads
الشباب السعودى كولر الأهلى مارسيل القلعة الحمراء
ads