الشباب السعودي يهدد استمرار كولر مع الأهلي

هدد نادي الشباب السعودي استمرار السويسري مارسيل كولر في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في الفترة المقبلة، بعدما تواصل مسئولو النادي السعودي مع دينو لامبرتي، وكيل أعمال كولر لمعرفة موقف المدرب السويسري من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ودخل كولر دائرة اهتمام نادي الشباب السعودي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، وتم التواصل مع وكيل كولر قبل السوبر الإفريقي الذي أقيم في الطائف بالسعودية بين الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وحتى الآن لم يرد وكيل كولر أو المدرب نفسه على العرض، الذي وصل إليه، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل ضغط كبير من إدارة الشباب على المدير الفني السويسري.