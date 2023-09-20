حملات أمنية في 3 محافظات لضبط تجار المخدرات والأسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ (682) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.



مديرية أمن أسيوط

ضبط (33) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية– 17 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 33 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية.

وضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,585 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (273) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.