ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة جنوب الوادي تناقش آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

مناقشة آليات محاربة
مناقشة آليات محاربة الفساد بجامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الاجتماع التحضيري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بحضور الدكتور حسين عبدالباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومنسق الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والسيد عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة.

وقد شدد رئيس الجامعة  على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الادارية وعقد ندوات للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين عن محاربة الفساد ورفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد واهمية مكافحته وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الادارية.

وأشار الدكتور حسين عبد الباسط منسق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بان الاجتماع التحضيري يهدف الى مناقشة اليات الجامعة لتحقيق مؤشرات الاداء المطلوبة منها والتي يبلغ عددها 18 مؤشر فى الاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد المستهدف تنفيذه خلال سنوات الاستراتيجية وايضا تحديد  ما تم تنفيذه خلال العام الحالي 2023 وذلك لرفعها لهيئة الرقابة الادارية.

وشهد فعاليات الاجتماع التحضيري الدكتورة هدية محمد دندراوى مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة ومديري العموم بالجامعة.

ads
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أعضاء هيئة التدريس التخطيط الاستراتيجي جامعة جنوب الوادي هيئة الرقابة الادارية
ads