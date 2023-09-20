جامعة جنوب الوادي تناقش آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

شهد الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الاجتماع التحضيري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بحضور الدكتور حسين عبدالباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومنسق الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والسيد عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة.

وقد شدد رئيس الجامعة على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الادارية وعقد ندوات للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين عن محاربة الفساد ورفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد واهمية مكافحته وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الادارية.

وأشار الدكتور حسين عبد الباسط منسق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بان الاجتماع التحضيري يهدف الى مناقشة اليات الجامعة لتحقيق مؤشرات الاداء المطلوبة منها والتي يبلغ عددها 18 مؤشر فى الاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد المستهدف تنفيذه خلال سنوات الاستراتيجية وايضا تحديد ما تم تنفيذه خلال العام الحالي 2023 وذلك لرفعها لهيئة الرقابة الادارية.

وشهد فعاليات الاجتماع التحضيري الدكتورة هدية محمد دندراوى مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة ومديري العموم بالجامعة.