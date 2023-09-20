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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية الـ 11 لتخرج شباب الصفوة الأفارقة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.
يفتتح الاحتفالية الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وستشهد الاحتفالية تخرج حوالي خمسمائة طالب إفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.
 ويهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية. وتسخر المكتبة كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.

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احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجامعات المصرية دكتور احمد زايد التنمية المستدامة
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