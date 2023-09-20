انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

شهد قصر ثقافة الشارقة انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة المجمع إقامته في الثاني والعشرين من سبتمبر الجارى، حيث يتنافس فيه هذا العام ١٣ عرضا مسرحيا.

ويقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، ويحتضن أنشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء، ويعني المهرجان برعاية وتأهيل وإبراز المواهب المسرحية.

ويتنافس على جوائز المهرجان 13 عرضا تأهلت بعد منافسة تمهيدية شهدت مشاركة 33 عرضًا، وتم اختيار العروض المتأهلة بعد تقييمها فنيًا بوساطة لجنة، ضمت الفنانين: إبراهيم سالم من الإمارات، سالمة بن آغا من تونس وخالد رسلان من مصر.

والعروض هي: «نهاية اللعبة» إخراج ياسين الدليمي، و«حلم المطر» لعبدالله الكمالي، و«انهيار» لأماني فاروق، و«الكراسي» لحميد محمد، و«الحمار الميت» لهاني عيد، و«مكان مع الخنازير» لحنان دحلب، و«حيوات» لمحمد التركماني، و«الخادمات» لهبة ذيب، و«الموت والعذراء» لدينا بدر، و«لنتحادث قليلاً» لجاسم التميمي، و«إن لم تخنهم الذاكرة» لرضوان النوري، و«الخيار الأخير» لعبدالله آل علي، و«601» لجاسم غريب.

وتتنافس هذه العروض على جملة من الجوائز الموجهة لفنيات العرض المسرحي مثل "الإخراج" و"التمثيل" و"السينوغرافيا"، وتعاينها لجنة تحكيم تضم من الإمارات أحمد المازم وأحمد بوصيم، ومن الأردن شفاء الجراح وآلاء حماد، ومن لبنان ربيع شامي.