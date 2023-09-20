جامعة المنوفية تستضيف وفدا من منظمة الأغذية

استضافت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة وفدا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك بهدف تقديم الدعم والتوعية لطلاب الجامعة.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجد أعضاء وفد منظمة الفاو وعلي رأسهم الأستاذة راوية الدابي مسئول العلاقات العامة للمنظمة نائبة عن رئيس منظمة الفاو "FAO" مشيراً إلى أهمية دعم أواصر التعاون والعمل علي تنمية المشروعات الذكية والتنموية من أجل خلق جيل قادر على مواكبة التطور العالمي والبحث العلمي في ريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل الزراعي عن طريق إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة، بالإضافة إلى إقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح اساسيات البحث العلمي ومسابقات خاصة بالبحث العلمي تساعد الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني والعالمي وتحقق رؤية مصر 2030.

تناولت الندوة الحديث حول أهمية الزراعة باعتبارها هي مصدر الأمن الغذائي وأساسنا ووقودنا، حيث يبني علي الزراعة الإنتاج الحيواني والصناعي، موجهة الطلاب علي أهمية أن يكون لديهم مهارات حياتية يمكنهم من خلالها تنظيم أفكارهم لإنجاز مشاريع تنموية واقتصادية.

حضر الندوة الدكتور خالد قنبير وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وحاضر فيها الاستاذة راوية الدابي نيابة عن رئيس منظمة الفاو والدكتور وائل عمران رئيس قسم الأراضي بكلية الزراعة، كما شارك في الحضور لفيف من أعضاء منظمة الفاو وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.