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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: جاهزية مدارس إدارة المستقبل للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وسعيد عطية مدير عام إدارة المستقبل التعليمية، انتهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدارس خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة وجمال عبد الناصر الإبتدائية.

 كان فى استقباله مديرو المدارس، وأكد "موسي" أثناء المرور داخل المدارس على جاهزية المدارس وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.

 وشدد على  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية  والانتهاء من الجداول وتفعيل اليوم الرياضي، وغرس وتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب وجميع العاملين  وحسن استقبال الطلبة في اليوم الأول للدراسة والاحتفال بهم، متمنيًا لهم عام دراسي سعيد وموفق.

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إجراءات الاحترازية الاجراءات الاحترازية والوقائية التربية والتعليم تعليم القاهرة
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