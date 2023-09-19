دبلوماسي روسي: لم نتلق أي طلبات حول مباحثات مع أمريكا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم إن الولايات المتحدة لم تطلب من روسيا التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولا ترى موسكو الفائدة التي ستعود على ذلك على أي حال.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية أن "جدول أعمال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف مكثف للغاية، وأن التفاعل الثنائي مع الجانب الأمريكي ليس مخططًا له، وبالنظر إلى السياسة التي تتبناها واشنطن، لا نرى أي قيمة له".

وأكد ريابكوف في حديثه إلى أن موسكو لم تتلق أي طلبات في هذا الشأن، ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منشغلة أكثر بالترويج للسياسة الأوكرانية والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على منصة الأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة العام المقبل.

وينطلق الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي لافروف