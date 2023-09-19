ننشر الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في كفر سعد بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد دكتور سعيد عبد الخالق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بجميع القطاعات، وكذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق .

وفى هذا السياق، ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة، وذلك للبدء فى خطة الرصف بالقرى ببعض القرى ، وتحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال ، كما بحثت مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية تمهيدًا لفرش تلك المجمعات و تشغيلها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ بجميع القطاعات.

فيما وقد أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والجهة المُنفذة للمشروع..

فيما وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحاور المشروع وذلك لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية ، و كذلك موقف تنفيذ الشبكات بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة .

وفى هذا السياق، بحثت " محافظ دمياط " آلية استكمال المشروع و سُبل تخطى كافة المعوقات للدفع بمعدلات التنفيذ ، حيث أكدت على وضع خطة عاجلة لاستكمال مد الشبكات بالتنسيق مع باقى قطاعات المرافق، لتلافى أى تعارض لخطوط المرافق الأخرى .