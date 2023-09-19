سؤال برلماني عن صيانة المدارس وتعيين المعلمين

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه للدكتور رضا حجازي؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عمل الصيانة الدورية للمدارس قبل بداية الدراسة.

أشار النائب إلى أهمية عمل الصيانه اللازمة “مياه – صرف صحي- كهرباء – مراوح” وأشار إلى أن بعض المدارس تقوم بأعمال الصيانه حاليًا مما قد يعطل بدء الدراسة بها .

وأكد النائب على ضرورة صيانة وتغيير المراوح حتى لا نفاجئ بما حدث في امتحانات الثانوية العامة من منع تشغيلها مما أثر على أداء الطلبه والطالبات بسبب الحرارة المرتفعة.

وتساءل النائب أيضًا ، عن عدد المعلمين الجاري تعيينهم لسد العجز الذى تخطى 330 ألف معلم . وخطة التعيين المقترحة وعدد من تم اختبارهم ضمن خطة ال 30 ألف.

وذكر منصور أنه تم اختبار 16 الف فقط ولم تتم إجراءات تعيينهم مما يعني أن ال 150 ألف يحتاجون 20 سنة للتعيين !!.

وأضاف: يجب على الوزارة اعلان خطة عملها لإنشاء عدد من المدارس يستوعب زيادة عدد السكان لتقليل كثافة الفصول التي وصلت لأكثر من 120 طالب في الفصل في بعض مدارس العمرانية / الجيزة ، علما بأنه يوجد بحي العمرانية قطعة أرض ملك الأوقاف حوالي 6500 متر مربع تصلح للبناء كمدرسة لتقليل الكثافات ( عند تقاطع شارع عدوي سليم ( الزهراء ) مع شارع ترعة الزمر – محور الفريق كمال عامر ).

واوضح النائب أنه حاول مع جهات عديدة فىةي هذا الملف إلا ان الروتين الحكومى يعوق استكمال الإجراءات .