مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر "قصيدة النثر المصرية" في دورته السابعة

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، مؤتمر قصيدة النثر المصرية في دورته السابعة، تحت شعار "في الإبداع متسع للجميع.. خمسون عاما من التدفق"، والذي ينظمه الشاعر عادل جلال، وذلك في الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2023، في تمام الخامسة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويشتمل المؤتمر على العديد من الجلسات على مدار ثلاثة أيام، فتبدأ الجلسة الافتتاحية بالاحتفال بالشاعر الكبير “عزت عامر” تقديرًا لإسهاماته المميزة في مجال الشعر، وتتوالى الجلسات التي تركز على القضايا الخاصة بالشعر، ومناقشة وتحليل القصائد النثرية التي تقدم خلال المؤتمر، من خلال توضيح الأساليب والتقنيات المستخدمة في القصيدة النثرية، بالإضافة إلى المواضيع والرسائل التي تعبر عنها هذه القصائد.

وتأتي فعاليات المؤتمر في إطار تعزيز التواصل بين الشعراء والأدباء والنقاد في بيئة أدبية مناسبة، وتبادل الخبرات والأفكار في مجال الشعر النثري وإبراز أهميته كشكل فني مستقل. وكذلك توفير فرصة للشعراء لعرض أعمالهم والحصول على ردود فعل من الجمهور والنقاد، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الأدبية.