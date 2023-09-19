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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لصوص يعثرون على قرابة 3 مليون جنيه داخل سيارة سرقوها بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 عثر لصوص على قرابة 3 مليون جنية داخل سيارة سرقوها بدائرة قسم شرطة الهرم . 

تلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

 وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ ، عاملان). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهما وإعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث ، وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ ذلك إستعان بباقى المتهمين

 وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها حيث إستقلا المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالإستيلاء على السيارة بإستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالهرب. كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 


 

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المتهمين بمديرية أمن الجيزة الهرم شرطة الهرم الإجراءات القانونية مندوب المبيعات مديرية امن الجيزة
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