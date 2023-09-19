الهند تطرد دبلوماسيا كنديا بارزا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي بارز، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 5 أيام، وذلك ردا على خطوة مماثلة من جانب السلطات الكندية.

ووصفت وزارة الخارجية الهندية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الاتهامات الكندية للسلطات الهندية بالتورط في مقتل زعيم طائفة السيخ هارديب سينج نيجار بأنها سخيفة.

وذكرت الوزارة في بيان أن قرارها (طرد دبلوماسي كندي) يعكس القلق المتزايد للحكومة الهندية بشأن تدخل الدبلوماسيين الكنديين في شؤوننا الداخلية ومشاركتهم في الأنشطة المناهضة للهند.

وأضافت: " لقد اطلعنا على تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان، وكذلك تصريح روزارة الخارجية (الكندية). نرفض الاتهامات للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا ونعتبرها سخيفة ولها دوافع".

وأشارت إلى أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في خالستان، الذين حصلوا على اللجوء في كندا والذين يواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية.

كما دعت الخارجية الهندية الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع "العناصر المناهضة للهند العاملة على أراضيها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا طردت دبلوماسيا هنديا رفيعا من البلاد.

