الخارجية اليابانية: اجتماع مجموعة السبع سيعقد 7 نوفمبر المقبل بطوكيو

أفادت وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، بأن وزراء خارجية مجموعة السبع أكدوا خلال محادثاتهم في نيويورك، دعمهم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.. موضحة أنه تم الترتيب لمزيد من المحادثات في طوكيو يوم 7 نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاميكاوا قولها للصحفيين إنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة اليابانية لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر، حيث تتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات المتقدمة هذا العام.

وأضافت كاميكاوا "لقد تمكنا من إجراء مناقشات صريحة ومتعمقة".. مشيرة إلى أنها أوضحت خلال الاجتماع عمل بلادها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الإطلاق الآمن للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ وأعربت عن امتنانها لدول مجموعة السبع لتفهمها مسألة تصريف المياه.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية الدول السبع اجتمعوا في ألمانيا في فبراير الماضي، وفي مدينة كارويزاوا في أبريل، وفي المملكة المتحدة في يونيو، وفي هيروشيما مايو الماضي.

