"ميقاتى" يصل نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد اللبناني إلى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد.

ووفق البرنامج المقرر سيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.

ويشارك ميقاتي اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" وسيلقي كلمة في المنتدى مساء اليوم، ثم يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة.