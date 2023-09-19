ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"ميقاتى" يصل نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد اللبناني إلى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد.

ووفق البرنامج المقرر سيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.

ويشارك ميقاتي اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" وسيلقي كلمة في المنتدى مساء اليوم، ثم يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة.

ads
لبنان الامم المتحده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
ads