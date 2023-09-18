محمد عادل حكما لمباراة الأهلي والمصري.. ونور الدين لمواجهة زد والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوري المصري.

ويتولى محمد عادل إدارة مباراة الأهلي والمصري التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتولى محمد عادل في الموسم الماضي تحكيم 3 مباريات للأهلي وفاز فيها الأحمر على كل من الإسماعيلي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

بينما تولى إدارة مباراتين للمصري فاز في واحدة منهما على إنبي وخسر الأخرى ضد سيراميكا كليوباترا.

والثنائي طارق مجدي ومحمد علاء هاشم للفيديو.

بينما يتولى إبراهيم نور الدين إدارة مباراة زد إف سي ضد الإسماعيلي والتي تقام في استاد القاهرة.

ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد صلاح، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

والثنائي علاء صبري وأحمد ناجي للفيديو.