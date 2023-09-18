المجلس التنفيذي لدمياط يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط .

وجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بوضع خطة محددة للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم ، وبما يضمن سير العملية التعليمية بالشكل اللائق وتحت مظلة من الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنظومة، مؤكدة على التأكد من إتمام أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس وكفاءة الانارة بها و تطبيق معايير السلامة والأمان بها ومتطلبات الحماية المدنية ، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والتأكد من إزالة اى ملصقات او كتابات بسور المدارس للاهتمام بالشكل العام لها ، وأكدت " الدكتورة منال عوض" على أهمية التنظيم الجيد لطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن وتوزيع الكتب الدراسية ،مؤكدة على مديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس بتنفيذ تلك الإجراءات، حيث أكدت أنه سيتم متابعة ذلك كما سيتم محاسبة المقصرين .



أكدت على هيئة الابنية التعليمية بتشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والتأكد من توصيل المرافق .

وفى سياق متصل،أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أهمية دور الصحة فى خطة الاستعداد وذلك من خلال الشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس، وعمل ندوات تثقيفية بأهمية التغذية السليمة للطلاب ، وتفعيل المبادرات الصحية للكشف على طلاب المدارس.

وفيما يخص بدور التأمين الصحى فقد أكدت " محافظ دمياط " على ضرورة تخصيص غرفة فى كل مدرسة للزائرة الصحية وأيضًا تخصيص غرف للعزل، وكذلك الاهتمام بالتطعيمات ووضع جدول زمني محدد لذلك والاعلان عنها.

وأوضحت " المحافظ " إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد ، وأكدت على إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بالشوارع والميادين الرئيسية خاصة بجوار المدارس لتنظيم الحركة المرورية خلال أوقات الذروة..

واطلعت " المحافظ " على خطة مديرية الاوقاف لتكليف الائمة بتوعية الاهالى خلال خطبة الجمعة لحث أبنائهم على الاهتمام بنظافة المدارس والمعاهد وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والبعد عن أعمال التخريب والعنف.

وأكدت أيضًا على قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من توصيل المرافق بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وأمرت إدارة المتابعة بالبدء فى المرور على المدارس للتأكد من تنفيذ تلك الأعمال، وكذلك إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمرور على المدارس للتأكد من الانضباط الإدارى للعاملين بكافة المدارس.

وكلفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالاهتمام بالنظافة العامة ورفع الاشغالات والتأكد من سلامة اعمدة الانارة بمحيط المدارس والمعاهد والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة جميع الأعمال التى تخص تلك الخطة ، و ووجهت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالمتابعة الدورية للمنظومة من خلال غرفة العمليات الرئيسية.