وزير التعليم يفتتح مدرسة وفندق المتفوقين ومعرض المستلزمات الدراسية بالأقصر.. صور

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة داخل محافظة الأقصر، برفقة محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ، والتي قام خلالها بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالمحافظة، ومتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وشملت جولة وزير التربية والتعليم، افتتاح فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، وذلك في إطار التوسع في أعداد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والاطمئنان على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وتفقد الوزير مبنى الفندق والذي يضم عدد 92 غرفة (سكن طلاب)، تشتمل على 368 سرير، وتبلغ مساحة غرفة النوم للطلبة 28 متر مربع، وعدد 8 غرف إشراف، وعدد 2 غرفة إقامة عاملين، كما يضم المبنى عدد 8 غرف مذاكرة بها عدد 704 كرسي و165 منضدة تربية فنية و11 منضدة مدرسين، وتبلغ مساحة صالة المذاكرة 170 متر مربع، بالإضافة إلى صالة طعام تبلغ مساحتها 194 متر مربع، وصالة مطبخ تبلغ مساحتها ٢٠٠ متر مربع.

كما شارك وزير التربية والتعليم، في حضور فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الإغستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹) بالتعاون مع "يونيسيف" مصر بمحافظة الأقصر، وتفقد الوزير مجموعات العمل التي ناقشت الأولويات المتعلقة بمحاور الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

كما أجرى الوزير حوارا مع مجموعات العمل حول آلية تحقيق كل محور، وتلخيص النتائج وصياغة المقترحات، حيث استمع الوزير إلى استعراض الملاحظات الختامية والمقترحات الخاصة بالحوار المجتمعي حول الخطة الإستراتيجية.

و افتتح وزير التربية والتعليم، معرض "أهلا مدرستي" بمدرسة الأقصر الثانوية بنات التابعة لإدارة مدينة الأقصر التعليمية، لتقديم مستلزمات المدارس لأبناء المحافظة بسعر مخفض، وتفقد الوزير أجنحة المعرض والذي تتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية بهدف خدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر مخفض.

وشهد الوزير افتتاح مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسي بمدينة أرمنت إنشاء جديد أرضي + 4 أدوار، والتي أنشأتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مركز أرمنت، حيث تفقد الوزير عدد من الفصول وحجرات الأنشطة بالمدرسة التي تمتد على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع، بإجمالي عدد فصول ٢٢ فصل، لخدمة أهالي مدينة أرمنت، وهي 4 فصول مرحلة رياض الأطفال، وعدد 12 فصلا للمرحلة الابتدائية، وعدد 6 فصول للمرحلة الإعدادية.

جولات وزير التربية والتعليم (1)

جولات وزير التربية والتعليم (2)

جولات وزير التربية والتعليم (3)

جولات وزير التربية والتعليم (4)

جولات وزير التربية والتعليم (5)

جولات وزير التربية والتعليم (6)

جولات وزير التربية والتعليم (7)

جولات وزير التربية والتعليم (8)

جولات وزير التربية والتعليم (9)

جولات وزير التربية والتعليم (10)