الهيئة العامة للترفيه تعلن عن فعالياتها لليوم الوطني السعودي الـ93

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم عن فعالياتها لليوم الوطني السعودي الـ93 في مختلف مناطق المملكة، لتجسد مظاهر الولاء والانتماء للوطن الذي يتشارك أبناؤه الاحتفاء بماضيهم العريق وتطلعاتهم لمستقبل مزدهر.

وتشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض، والطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري، ويسبقه عرض مماثل فوق كورنيش جدة الشمالي يوم 20 سبتمبر، ويليه يوم 27 سبتمبر عرض آخر فوق كورنيش الخبر.

وتشارك في الفعالية جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

كما يشمل العرض مسيرة عسكرية على امتداد أكثر من كيلو متر تشارك فيها قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود لتشكل فرصة لاستذكار منجزات الوطن التي تحققت خلال العقود السابقة.

وتشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني الـ93 أيضًا بتنظيم فعالية "عز الوطن2" بعد النجاح والإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية العام الماضي، حيث سيتعرف الزوار على جهود الوزارة في بناء منظومتها الأمنية، وتطوير قدراتها وخدماتها، واستعراض الإنجازات الوطنية على المستوى الأمني، حيث تستمر الفعالية لمدة أربعة أيام من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في منطقة واجهة الرياض.

وتضم فعاليات اليوم الوطني مجموعة من الحفلات الغنائية، حيث تقام في 22 سبتمبر الجاري حفلة لفنان العرب محمد عبده في مسرح "جدة سوبر دوم"، أما في الرياض فتقام حفلة "أغاني المسلسلات" بقيادة المايسترو خالد نوري على مسرح أبوبكر سالم في رياض بوليفارد سيتي، بينما يقام في 23 سبتمبر حفل الفنان ماجد المهندس في الدمام وذلك على مسرح أرض المعارض بالظهران، وحفلة "الفرقة تعزف والجمهور يغني" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بجامعة الأميرة نورة في الرياض، وفي 24 سبتمبر يقام حفل الفنان رابح صقر على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك.

كما تنظم الهيئة العامة للترفيه عروض الألعاب النارية التي تنير سماء المملكة في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، وتتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومنتزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

وتشاهد الألعاب النارية أيضًا في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من منتزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.

وفي حدث مميز هذا العام، تقام عروض الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشكل لوحات وطنية بهذه المناسبة، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصورة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعلم المملكة.